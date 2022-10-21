Sezon başında kurduğu güçlü kadro ile Süper Lig'e iddialı bir giriş yapan Galatasaray , Adana Demirspor ve Kayserispor maçlarında yaşanan puan kayıplarıyla zirvede ağır bir yara almıştı. Türkiye Kupası'ndaki Kastamonuspor maçıyla morallenen ve Alanyaspor maçını bekleyen sarı-kırmızılılar, transferde de girişimlerini sürdürüyor. Kopenhag'dan Victor Nelsson ve Aalborg'dan Mathias Ross'u kadrosuna katan Galatasaray transferde yeniden Danimarka pazarına açılacak. Sarı-kırmızılılar, Kopenhag'ın genç yıldızını kadroya katmak için girişimlere başladı. İşte Galatasaray'da yaşanan son gelişmeler ve transferin tüm ayrıntıları...

ERDEN TİMUR'DAN BASIN TOPLANTISI

Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur 'Türk futbolu için adalet' başlıklı bir basın toplantısı düzenledi. Timur, yaşanan hakem hatalarıyla ilgili önem açıklamalarda bulundu.

Erden Timur’un sözlerinden satırbaşları şunlar:

- Ayrıcalık değil, adalet istiyoruz. Bu toplantının ana gündemi başından sonuna kadar adalet. Bağırarak konuşmayacağız. Kararlılıkla konuşacağız. Haklı olanın bağırmasına gerek yoktur.

- Bundan sonra anladığınız dilden konuşacağız. Kararları birilerine hizmet etmek için alanlara karşı mücadelemiz başlıyor. Türk futbolunu bezdirdiniz, yeter. Bundan sonra herkesin ipliği pazara çıkacak.

- Biz yola çıktık, ne gerekiyorsa... Boyunsa, boyun... Ne gerekiyorsa vereceğiz. Bu bir savaş değil. Ancak öyle görenlere sesleniyoruz, korkun! Korkun! Çözüm için ne gerekiyorsa yapacağız! Seyit Onbaşı, vatan için o mermiyi kaldırdı. Biz de bu davada Seyit Onbaşı’yız!









- Hakemliği bitme noktasına gelmiş Ali Palabıyık, Galatasaray’ın maçına atanıyor. Psikologlarla bile konuştuk, bu durumda baskı altında kalınmaması mümkün değil diyorlar.

- Bir hakem nasıl Galatasaray’ın rakibi olan takımın formasını giyip maça gidebilir? Biz gazetelerden öğrendik. Tamam, yaptı diyelim, bununla ilgili nasıl soruşturma açılmaz? Mete Kalkavan’ın Galatasaray’a karşı bir travması var.

- Fenerbahçe ’nin 4 defa lehine, 1 defa aleyhine karar verildi. Biz ise VAR odası diye bir şeyi göremedik. Seferovic’in Trabzonspor maçındaki pozisyonu, ele çarpma, VAR’a gidilmemesi... Fenerbahçe’nin benzer pozisyonda penaltı alması... Gaziantep maçında Abdülkerim’in ikinci sarı ve kırmızısı. Benzer pozisyon Fenerbahçe maçında yaşandı, kart yok.

- Kayseri’de Icardi’nin pozisyonu oluyor, 20 saniyede korner kullanılıyor. 20 saniyede incelenip, karar veriliyor. Ancak tekrarı 5. dakikada gösteriliyor. En doğru açı ise 9. dakikada gösteriliyor. Bu kadar geç verilmesinin sebebi, en masum açıyı bulmak ve kamuoyunu hazırlamak.

- Yönetmenlerin seçtiği görüntülerin, kulüpler tarafından yönetmenlere aktarıldığı çok açık ve ortada. Tartışmalı pozisyon için, araçtaki yönetmen aranıp, ilgili pozisyonun farklı açıları isteniyor mu? Kim istiyor?

- Bu bir kurgu ve biz bu kurguyu bozar, yapanın da başına yıkarız. Hiç kimse böyle bir haksızlığa Galatasaray’ın boyun eğmesini beklemesin.

KASTAMONUSPOR MAÇINDA İLKLERİN GECESİ

Cimbom'da teknik direktör Okan Buruk, Fernando Muslera, Abdülkerim Bardakcı, Sasha Boey, Lucas Torreira, Victor Nelsson, Juan Mata, Dries Mertens, Kazımcan Karataş ve Mauro İcardi'yi maç kadrosuna almadı. Mathias Ross ilk defa sarı-kırmızılı formayı taşıdı. Yusuf Demir ile Milot Rashica da ilk defa 11'de maça başladılar. Rashica ve Seferovic de Galatasaray formasıyla ilk gollerini ağlarla buluşturdular.









Ayrıca Hamza Akman da Galatasaray formasıyla ilk gollerini attı. Ayrıca ilk kez bir baba-oğul NEF Stadyumu'nda gol yaşamış oldu.

VAN AANHOLT YİNE BEĞENİLMEDİ

Galatasaray'ın 7-0'lık Kastamonuspor maçında gözler Hollandalı sol bek Patrick Van Aanholt'un üzerindeydi. Hollandalı sol bek ligde oynanan son maçta kadroya alınmamıştı. Okan Buruk, Kastamonuspor maçında Van Aanholt'a şans verdi fakat Hollandalı'nın performansı yine beğenilmedi. Okan Buruk'un performansı yüzünden ligde vazgeçtiği yıldız isim kupada da bekleneni veremedi.

MENAJERİ İSTANBUL'A ÇAĞRILACAK

Şimdiden ara transfer döneminin çalışmalarına start veren Galatasaray'da gözler sol bek bölgesine çevrildi. Sarı-Kırmızılılar'da performansı bir türlü beklenen düzeye çıkamayan Patrick van Aanholt'la yolların ayrılmasına karar verildi. Takvim'de yer alan habere göre Dünya Kupası için lige verilen arada Hollandalı futbolcunun menajeri İstanbul'a çağrılacak ve ayrılık görüşmelerine başlanacak.

AANHOLT'UN YERİNE DANİMARKALI

Son olarak 7-0 biten GMG Kastamonuspor maçında takımın en kötüsü olan ve taraftarların tepkisini toplayan Van Aanholt konusunda teknik direktör Okan Buruk da tüm umudunu kaybetti. Tecrübeli hocanın sol bek transferi için raporunu verdiği ve yönetimin çalışmalara başladığı öğrenildi. Takvim'de yer alan habere göre Galatasaray'ın listesinin ilk sırasında Kopenhag formasını giyen Victor Kristiansen yer alıyor. 19 yaşındaki Danimarkalı futbolcu, ülkesinin U21 milli takımında sarı-kırmızılı stoper Mathias Ross ile beraber forma giyiyor.

TRABZONSPOR'A KARŞI OYNADI

Kristiansen'in Victor Nelsson'la aynı menajerlik şirketine sahip olması da dikkatleri çekiyor. Kulübüyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç yıldızla Avrupa'nın 5 büyük liginden çok sayıda takımın ilgilendiği belirtiliyor. Victor Kristiansen bu sezon Trabzonspor'a karşı Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda mücadele etmişti.





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