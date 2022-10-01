Galatasaray ’da bugün Süper Lig lideri Adana Demirspor ile oynanacak zorlu maç öncesinde keyifleri kaçıran iki gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılılarda Icardi ve Yusuf Demir sakatlıkları nedeniyle zorlu deplasmana götürülmedi.

Icardi ve Yusuf kadroda yok!

Milliyet'in haberine göre; Son idmanda Mauro Icardi’nin arka adalesinde ağrı hissettiği için çalışmayı yarım bıraktığı öğrenildi. Demir’in de ayağında ağrı hissettiği ve çalışmayı tamamlayamadığı bildirildi. Durumları ciddi olmayan iki oyuncunun da bu gelişme üzerine Adana Demirspor maçının kadrosuna alınmadığı belirtildi.









Bu gelişmenin ardından Teknik Direktör Okan Buruk’un kafasındaki 11’in de netleştiği öğrenildi. Buna göre sarı-kırmızılı takımın teknik patronunun ilk haftalarda attığı gollerle Cim-Bom’a adeta hayat veren Gomis’i en uçta, arkasında da 10 numara pozisyonunda da Mertens’i değerlendireceği belirtildi.

Mata skora göre

İstanbulspor ile oynanan hazırlık maçında hazır olduğunun sinyallerini veren ve başarılı bir performans gösteren Mata’nın ise karşılaşmanın gidişatına göre görev alıp almayacağı netleşecek. Kanatları Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün’e teslim edecek olan Okan Buruk’un orta alanda ise Torreira ile Midtsjö’yü beraber oynatacağı kaydedildi.





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Oliveira yedek!

Dayısını kaybettiği için morali bozuk olan ve bunun yanında antrenman eksiği bulunan Oliveira da yedek kulübesine çekilecek. Sarı-kırmızılıların savunma hattı ise Boey-Nelsson-Abdülkerim ve Dubois’ten oluşacak. Kalede de yine Muslera oynayacak.