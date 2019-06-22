Javier Hernandez transferi riskli bir kumara dönüşüyor. Meksikalı forvet Chicharito, İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United ile yolları ayırma noktasına geldi. Son 1 haftadır manşetleri süsleyen 31 yaşındaki golcünün, takımı tarafından da istenmediği yüksek sesle belirtiliyor. West Ham United, mukavelesi 1 sene daha olan ve verim alamadığı forvet oyuncusunu gönderme niyetinde. Fakat 140 bin sterlik haftalık maaş, işleri karmakarışık bir hale sokuyor.

TÜRKiYE SEÇENEĞi DAHA GÜÇLÜ

Hernandez’in, Galatasaray’la anılmasıyla ilgili West Ham’ı takip eden spor yazarı Jonathan Jarvis, şu ilginç yazıyı kaleme aldı: Talibi G.Saray, sonuç alacak görüşmelerde. MLS’e ya da Valencia’ya da gidebilir. Ama Türkiye seçeneği daha güçlü. West Ham’ın kurtulması iyi hamle olur. “Küçük Bezelye” geçen sezon jilet gibi keskin içgüdüsünün bir bölümünü kaybetti. Maç başı 1,5 şutu var, tüm kulvarlarda 8 gol attı. 140 bin sterlinlik maaştan ve ondan kurtulmak zekice”

HER ZAMAN KENDİNİ SEVDİRDİ

Yine Javier Hernandez ile ilgili yapılan bir analizde, oyuncunun kendisini ispatlama ihtiyacı olduğu anlatıldı. Hernandez hakkındaki analiz-yorumda, “Büyüleyici bir kariyer. M.United, R.Madrid ve Leverkusen. Meksika’dan parlayan yetenek, kendisini hep sevdirdi. Meksika Milli Takımı’nda da 51 golle tarihe geçti. Yeni bir rekabete ihtiyaç duyuyor. Şimdi yapacağı seçim, onun kariyerini etkileyecek” ifadeleri vardı.

Kaynak: Akşam