Galatasaray'ın başarılı sol beki Marcelo Saracchi, Kasımpaşa maçının henüz 3. dakikasında yaşadığı sakatlık sebebiyle oyuna devam edemedi. 19. hafta oynanan Konyaspor maçında sakatlanan formasına Kasımpaşa maçıyla kavuşan Uruguaylı sol bek, saha kenarına gelerek gözyaşlarına engel olamadı. Hasan Şaş ve doktor Yener İnce, genç oyuncuya moral verdi.

Vatandaşı Muslera, genç oyununun yanına hemen gelip moral verirken, kendisini zorlamaması gerektiğini vurguladı. Saracchi'nin yerine Martin Linnes oyuna dahil oldu.

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