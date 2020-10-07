Galatasaray, milli maçlar için lige verilen arayı sakatlığı olan futbolcular için avantaja çevirmek istiyor. Sarı kırmızılılarda bir süre daha takımdan ayrı kalacak Muslera'nın dışında Emre Akbaba, Saracchi, Taylan ve Etebo’nun sakatlığı bulunuyor.

Fatih Terim’in dönüşünü beklediği isimlerin başında Emre Akbaba geliyor. Geçtiğimiz sezonun son maçında sakatlanan 28 yaşındaki futbolcu, uzun süredir forma giyemiyor.

Sağ üst arka adalesinde problem yaşayan Emre’nin, milli takım arasında takımla çalışmalara başlaması bekleniyor.

Emre Akbaba'nın, ekim ayı sonuna kadar fiziksel olarak tam performansa ulaşabileceği belirtildi.

Terim’in, hazır olmasından sonra oyun sistemini Emre'nin üzerine kurabileceği öğrenildi.

Medipol Başakşehir maçında sakatlanan Saracchi ise milli aradan sonraki Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde forma giyebilecek.

Kasımpaşa maçında sakatlanan Etebo ve Taylan Antalyalı'nın adalelerinde ise zorlanma tespit edildi.

Tedavilerine başlanan iki futbolcunun Aytemiz Alanyaspor maçına hazır olacağı ifade edildi.