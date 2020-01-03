Cumartesi günü futbolcularına 1.5 aylık alacakları, yani toplam 60 milyon TL ödeme garantisi veren yönetim borçsuzluk kağıdı için imzaları son dakikada aldı.

Böylece tehlikenin önüne geçildi. Cim-Bom’da Florya Metin Oktay Tesisleri de yeniden kulübe kazandırılmıştı. Birçok takımımız gibi ekonomik sorunlarla uğraşan Galatasaray’da transfer işleri de ince elenip sık dokunuyor. Maliyeti düşük veya kiralık futbolculara yönelen Aslan, bu sayede fazla bir harcama yapmamayı planlıyor. (Akşam)