Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona Okan Buruk önderliğinde başlayan Galatasaray , Dünya Kupası arasında çalışmalara hız kesmeden devam ediyor. Ligin başlarında gol yollarında yaşadığı sorunlar dolayısıyla eleştirilere maruz kalan sarı kırmızılılar, son 3 haftada attığı 11 golle yükselişin fitilini ateşledi. İşte detaylar...









HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR

Galatasaray , Dünya Kupası sebebiyle Süper Lig ’e verilen arada çalışmalarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman topla ısınmayla başladı. Sonrasında oyuncular iki grup halinde 5’e 2 pas çalışması yaptı. Antrenman çift kale maçla sona erdi.

KAMP PROGRAMI BELLİ OLDU

Galatasaray'ın Antalya'da yapacağı kamp programı belli oldu. Sarı-kırmızılılar bu süreçte 2 hazırlık maçı oynayacak. Galatasaray resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Antalya kamp programının detayları belli oldu. 8-16 Aralık Antalya'da kamp gerçekleştirecek olan Sarı-kırmızılılar, 10 Aralık Cumartesi günü saat 20.00'de Süper Lig temsilcisi Adana Demirspor ile karşılaşacak. Galatasaray, 16 Aralık Cuma günü ise saat 17.00'de Fransa'nın Toulouse takımıyla mücadele edecek.









G.SARAY'DA OLİVEİRA ŞOKU

30 yaşındaki orta sahanın sağ ayak bileğinde yırtık tespit edildi. Aslan, En az 1 ay forma giyemeyecek olan oyuncuyu, F.Bahçe derbisine yetiştirebilmek için yoğun bir tedavi uygulayacak.

SEFEROVİC İÇİN TEKLİF GELDİ

Yıldız golcü Icardi, ailesel problemlerinin son bulmasının ardından attığı goller ve yaptığı asistlerle takımın gözbebeği haline geldi. Bir diğer yeni isim Haris Seferovic'ten istediği verimi alamayan Cimbom, devre arasında yollarını ayırmayı düşünüyor. Dünya Kupası'nda piyasa yapması beklenen golcü futbolcuya ilk teklif ülkesinden geldi. İsviçre'de şampiyonluğa oynayan lig ikincisi Servette, deneyimli forveti transfer etmek istiyor. Servette Sportif Direktörü Philippe Senderos, İstanbul'a gelerek oyuncunun durumu hakkında bilgi aldı. Senderos, pazar akşamı Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki basketbol maçını da yerinde takip etti.

BOMBA İSİM GÜNDEME GELDİ

Galatasaray, 37 yaşındaki deneyimli golcüsü Gomis'in yaşından ötürü yeni sözleşmeye sıcak bakmazken, İngiltere'de forma giyen yıldız isim gündeme bomba gibi düştü. Ocak ayı için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da forvet transferi için yeni bir gelişme yaşandı.

YILDIZ GOLCÜ CİMBOM'A

Sky Sports'un haberine göre; Premier Lig ekiplerinden Brighton'da forma giyen Türk asıllı forvet oyuncusu Deniz Undav ile Galatasaray ve bazı Alman kulüpleri ilgileniyor. Haberde, 26 yaşındaki oyuncunun Galatasaray'ın ilgisine rağmen Bundesliga'ya gitmeye daha sıcak baktığı ve Alman kulüplerinin ilgisinden memnun olduğu ifade edildi.

Deniz Undav, geçtiğimiz sezon Belçika Ligi ekiplerinden Union Saint Gilloise'de 27 gol 13 asistlik performans göstermişti. Gösterdiği perofrmansla dikkatleri üzerine çeken Deniz Undav, Brighton'a transfer olmuştu. Undav'ın, İngiliz kulübü ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. (Sabah)







