Yıldız futbolcu transferleriyle taraftarını mutlu eden Galatasaray , devre arasında bir dünya yıldızını daha kadrosuna katmanın hesaplarını yapıyor. Kulübünden ayrılmasına kesin gözüyle bakılan yıldız futbolcu için Sarı-Kırmızılı kurmaylar menajeriyle görüşmelere başladı bile. İşte haberin ayrıntıları...

Fatih Terim: Aslan gibiyim

Türkiye'deki İtalya Konsolosluğu'nun önceki gece verdiği davete katılan Galatasaray 'ın efsane teknik adamlarından Fatih Terim, yeniden çalışmaya hazır.









Sarı-Kırmızılı ekipten ayrıldıktan sonra dinlenmeye çekilen 68 yaşındaki teknik direktörün bu özel davette gazetecilerle yaptığı sohbette, "Gayet iyiyim. Aslan gibiyim" dediği, 5-6 yıl daha çalışmaya hazır hissettiği, şu sıralarda hayatını anlatan bir kitap ve başarılarını sergileyeceği bir müze hazırlığı içerisinde olduğu belirtildi. Adana’da Güney Eğitim Vakfı'nın 28. Geleneksel Kuruluş Balosu gecesine teknik adam Fatih Terim katıldı. Düzenlenen etkinlikten Fatih Terim’e “Güneyin İncisi” ödülü verildi.

Galatasaray bir genç daha kazandı

Galatasaray, 19 yaşındaki Emin Bayram'ın ardından, bir başka genç stoperi daha kazanmanın sevincini yaşıyor. Sarı-Kırmızılı kulübün altyapısından yetişen ve geçtiğimiz günlerde 20 yaşına giren Metehan Baltacı, ilk 11'de başladığı Ofspor karşılaşmasında hatasıza yakın bir performans ortaya koydu. Güçlü fiziği ve soğukkanlı duruşuyla dikkat çeken Metehan, topu oyuna isabetli bir şekilde sokmasıyla da beğeni kazandı. Özellikle hocası Okan Buruk'tan tam not alan genç stopere, sezonun geri kalan bölümünde daha fazla şans verileceği öğrenildi. Buruk, Abdülkerim'in aksadığı dönemlerde Metehan Baltacı'yı sol stoper olarak kullanmayı planlıyor.

Florya'da derbi havası!

Galatasaray, Süper Lig 'in 14. haftasında Başakşehir deplasmanına konuk olacak. Zorlu mücadelenin provalarına ara vermeden başlayan Galatasaray'da, teknik direktör Okan Buruk eski takımı Başakşehir'i tüm detaylarıyla analiz edip öğrencilerine ezberletiyor. Sarı-Kırmızılılar bugünden itibaren dev maça derbi havasında hazırlanacak.









Dubois yok Boey oynayacak

Okan Buruk'un kupadaki rotasyonlu kadrosunda ilk 11'de sahaya çıkan Fransız sağ bek Dubois, sakatlığı nedeniyle karşılaşmayı tamamlayamadı. Tecrübeli futbolcuda korkulacak ciddiyette bir problem bulunmuyor. Buna karşın doktorların tavsiyesiyle Dubois'nın Başakşehir maçı kadrosuna dahil edilmeyeceği, Sacha Boey'nin zorlu mücadeleye yine ilk 11'de başlayacağı öğrenildi.

Aslan'a önerdiler

Katalan ekibi Barcelona'da forma giyen Memphis Depay'ın geleceği ile ilgili flaş gelişmeler yaşandı. Barcelona, Hollandalı futbolcu ile yola devam etmeme kararı aldı. Ara transfer döneminde Barcelona'dan ayrılacak Depay, yeniden Galatasaray'ın masasına öneriyle geldi.

Menajeri ile temas

Takvim'in haberine göre; Sarı-kırmızılılar, daha önce de kendilerine önerilen yıldız futbolcunun menajeri ile temas halinde. İsviçreli golcü Haris Seferovic ile yola devam etmeyi düşünmeyen Galatasaray, Memphis Depay'ı kadrosuna katmayı planlıyor. Sezon sonunda Gomis'in kontratı sona eriyor, Icardi de takımda kalmazsa, Aslan'ın golcü transferi için mesai harcayacak...

Barça'da gözden düştü

Barcelona'da bu sezon sadece 3 maçta oynayan ve 1 gol üreten 28 yaşındaki yıldız da İspanya'dan ayrılmaya sıcak bakıyor. 30 Haziran 2023'te sözleşmesi bitecek Depay daha önce Lyon, Manchester United ve PSV Eindhoven formalarını da giymişti.

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