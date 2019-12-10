Galatasaray, Paris Saint Germain maçı öncesinde forvet hattında büyük sıkıntı yaşanıyor. Aytemiz Alanya maçında sakatlanan Adem Büyük’ün çekilen MR’ında durumunun iyi olmadığı belirlendi. Sağ arka adalesinde zorlanma tespit edilen Adem’in ilk yarıyı kapattığı öğrenildi.

Forvet hattındaki eksikler nedeniyle teknik direktör Fatih Terim ya yeni sakatlıktan çıkan ve fiziksel olarak hazır olmayan Falcao’yu ilk 11’de sahaya sürecek veya Emre Mor’u tercih edecek. Tecrübeli teknik adam, en son olasılık olarak 17 yaşındaki Erencan’a forma veremek zorunda kalacak.

15 kişi kaldı

Galatasaray’da Paris Saint Germain maçı öncesi son olarak Adem Büyük’ün sakatlanması, Babel ve Feghouli’nin iyileşmemesi yüzünden UEFA’ya bildirilen A takım listesinden sadece 15 kişiyi Paris’e götürecek. Sarı-kırmızılılarda Luyindama ve Andone’nin oynama olasılığı bulunmazken takıma yine gençler takviye edilecek. (Skorer)