



Galatasaray, Luyindama’nın ağır sakatlığı sonrası savunmaya çareler ararken, Falcao’nun Kolombiya Milli Takımı’ndan arkadaşı Sampdorialı Jeison Murillo, sarı-kırmızılıların gündemine oturdu.

Cim-Bom’un 27 yaşındaki stoper için İtalyanlara teklifte bulunduğu ve görüşmelerin sürdüğü öğrenildi. 2023’e kadar Sampdoria ile sözleşmesi bulunan ve bu sezon ilk yarısında 9 maçta 660 dakika sahada kalan futbolcu için ısrarcı olan teknik direktör Fatih Terim’in, İtalya’daki ilişkilerini kullanarak bu transferi gerçekleştirme hedefinde olduğu bildirildi.

İtalya’ya gelmeden önce Valencia forması giyen, geçen sezon Barcelona’ya kiralık giden, daha önce Inter’de de oynayan tecrübeli oyuncunun gelmeyi kabul ettiği, bunda en büyük faktörün Falcao olduğu dile getirildi. Murillo’yu ilk fırsatta kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen sarı-kırmızılıların, yarım sezon için 750 bin euro vermeye hazır olduğunu iletti. Galatasaray, Sampdoria’nın vereceği karara göre Galatasaray’ın stoper bölgesindeki hamlesi netleşecek.

Öncelik onda

Stoper dışında sağ bek de oynayabilen Murillo’nun, 27 yaşında olmasına karşın üst düzey takımlarda oynaması, tercih edilmesinde çok etkili olduğu öğrenildi. Murillo’nun durumuna göre Galatasaray diğer seçenekleri masaya yatıracak.

Deportivo Cali’de futbolculuğa başlayan Jeison Murillo, daha sonra Depor Aguablanca FC, Granada, Cadiz, Las Palmas, Inter, Valencia, Barcelona ve Sampdoria kulüplerinde forma giydi. Yıldız stoper, 28 kez de Kolombiya Milli Takımı ile sahaya çıktı.