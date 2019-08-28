Galatasaray'a bir Kolombiyalı daha: Johan Mojica

Kolombiyalı golcü Radamel Falcao ile prensip anlaşmasına varan Galatasaray, Falcao'nun milli takımdan da arkadaşı sol bek Johan Mojica'yı kadrosuna katabilir.

28 Ağustos 2019, Çarşamba 01:26 Son Güncelleme:
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Galatasaray'a bir Kolombiyalı daha: Johan Mojica

Transfer döneminin bitimine günler kala Galatasaray'da sol bek için Johan Mojica ismi gündeme geldi.

Galatasaray'ın prensip anlaşmasına vardığı Kolombiyalı golcü Radamel Falcao'nun milli takımdan arkadaşı olan Mojica'nın takımı Girona'dan ayrılması bekleniyor.

Kolombiyalı gazeteci Pipe Sierra'nın haberine göre Mojica, transferin bitimine kısa süre kala Galatasaray ve Fransız ekibi Marsilya arasında tercih yapacak.

2017-18 sezonunda Girona'da 32 maça çıkan 27 yaşındaki sol bek, geçtiğimiz sezon yaşadığı 8 aylık sakatlık süreci nedeniyle sadece 1 maçta takımı Girona'nın formasını giyebilmişti.


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