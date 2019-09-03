Premier Lig’den ardı ardına transferler yapan Galatasaray’ın son bombası Florin Andone oldu... Romanya doğumlu olan, ancak yıllarca forma giydiği İspanya’nın vatandaşlığını da alan Andone, sezon sonuna kadar bedelsiz olarak Sarı- Kırmızılı kulübe kiralandı. Bonservisi İngiltere Premier Ligi kulüplerinden Brighton’da bulunan Andone, geçen sezon Deportivo’dan 6 milyon Euro’la transfer edilmişti. Villarreal altyapısında yetişen, ardından Cordoba forması da giyen Florin Andone, ülkesi Romanya için de 21 kez görev yaptı ve 1 gol attı.

Terim’in istediği savaşçı

Rumen futbolcu her ne kadar santrfor olarak görev yapsa da, oyun tarzı daha çok fiziksel mücadele ve teknik üzerine. Bu nedenle skora katkısı düşük gibi görünüyor, ancak daha önce Galatasaray taraftarının sevgilisi olan Johan Elmander gibi, takım savunmasına büyük destek veriyor. İleride top tutabilme, arkasındaki oyunculara alan açabilme özelliği, kuvveti ve hızıyla birleşince, Andone’yi önemli bir hücum gücü haline dönüştürüyor. Teknik patron Fatih Terim’in bu transferi istemesindeki en önemli detaylardan biri de buydu.