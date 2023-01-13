Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında ezeli rakibi Fenerbahçe 'yi deplasmanda 3-0 mağlup eden ve bu akşam Hatayspor'u sahasında konuk edecek Galatasaray 'da transferde de önemli gelişmeler yaşanıyor. Erden Timur, Ocak transfer döneminde de bir dünya yıldızını kadroya katarak taraftarı coşturmak istiyor.





Bu anlamda Galatasaray dünyaca ünlü yıldızın menajeriyle transfer görüşmelerine başladı. İşte Galatasaray'daki son gelişmeler ve transferin ayrıntıları...

OMAR CAMPOS HAMLESİ

Galatasaray, sol bek transferi konusunda bir isim için daha girişimlerde bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, Santos Laguna forması giyen Omar Campos'u kadrosuna katmak istiyor. Yabancı kuralında sıkıntı yaşamamak adına yerli oyunculara yönelen Galatasaray, Türkiye Futbol Federasyonu'nun 21 yaş altı oyuncular konusunda tanıdığı haktan faydalanmak adına Omar Campos transferine yönelmiş durumda.

Santos Laguna forması giyen Meksikalı oyuncunun 20 yaşında olması, bu noktada Galatasaray'a avantaj sağlıyor. İspanyol basınından La Voz de Asturias'ın haberine göre Galatasaray, Meksikalı oyuncu için teklifini yaptı. Sarı-kırmızılılar, Santos Laguna'ya 4 milyon euro önerdi.

PARLAYAN YILDIZ: BARIŞ ALPER YILMAZ

Geçen sezon Keçiörengücü’nden transfer edilirken beklentilere tam yanıt veremeyen 22 yaşındaki oyuncu, Teknik Direktör Okan Buruk ve ekibinin öngörüsüyle bambaşka bir kimliğe büründü. Fiziksel özellikleri göz önünde bulundurulan Barış’ın daha da güçlenmesi için özel bir program uygulandığı ve yetenekli oyuncunun fitness çalışmalarıyla dayanıklı hale geldiği bildirildi.

İlgili Haberler Galatasaray sol bek transferinde genç oyuncu için teklifini yaptı!





Her antrenmandan sonra şut ve kafa vuruşu çalışmaları yaparak kendini geliştiren Barış Alper’in kanattan merkeze kaydırılması fikri ise Antalya kampında hayata geçirildi. Kampın yıldızı olan Barış, Sivas’ta oyuna girip galibiyet golünü atarken, Ankaragücü maçında da takımının ilk golünü kafayla kaydetti.

Okan Buruk’un derbide en uçta şans verdiği genç forvet fiziksel gücüyle rakip savunmayı bir hayli zorladı. Barış formuyla, “Yeni Burak Yılmaz olur mu?” beklentisini yukarılara çıkarmayı da başardı.

SOL BEKE UĞUR ÇİFTÇİ GELİYOR

Sarı-kırmızılı takım bu transfer için para + takas önerisinde bulundu. Galatasaray, Sivasspor’a bir miktar para ve Emre Taşdemir'i bonservisiyle verecek.

Duruma ilişkin Ajansspor'a açıklamalarda bulunan Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Uğur Çiftçi'nin transferi için Galatasaray'la %90 anlaştık. Uğur da gitmek istiyor, biz de uygun şartlarda müsaade ettik. Galatasaray'dan Emre Taşdemir de gelecek. Yusuf Demir için konuştuk ancak net bir durum yok. Santrfor transfer edeceğiz" ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler İşte Gerard Pique'nin yeni projesi





İSPANYA'DAN JAMES RODRIGUES İDDİASI

İspanya'nın önde gelen spor sitelerinden AS, Galatasaray'ın Olympiakos'ta forma giyen Kolombiyalı dünya yıldızı James Rodriguez'i kadrosuna katmak istediğini yazdı. Habere göre Olympiakos ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalayan James Rodriguez fizik olarak oldukça iyi durumda ve Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kolombiyalı futbolcunun transferinde oldukça ısrarcı.

GALATASARAY SEZON BAŞINDA DA İSTEMİŞTİ

Galatasaray geçtiğimiz yaz transfer döneminin kapanmasına saatler kala James Rodriguez'i gündemine almıştı. Kolombiyalı futbolcunun Galatasaray'a transfer olmayı kabul ettiği iddia edilse de sarı-kırmızılılar transferin son gününde tercihini İspanyol Juan Mata'dan yana kullanmıştı. James Rodriguez ise bedelsiz bir şekilde Olympiakos'a transfer olmuştu.

GALATASARAY, JORGE MENDES İLE GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

AS, Galatasaray'ın James Rodriguez'i transfer etmek için oyuncunun menajeri Jorge Mendes ile görüşmelere başladığını okuyucularına aktardı. Haberde Okan Buruk'un Kolombiyalı futbolcunun transferi için baskı uyguladığı da aktarıldı.





AS'ta yer alan haberde şu ifadelere yer verildi;

"James Rodriguez, Michel Gonzalez'in Olympiakos'u için çok önemli bir konumda. Bir süredir Olympiakos'u taşıyan James, fizik olarak da gayet iyi durumda. Galatasaray da James'i kadrosuna katmak konusunda ciddi adımlar atıyor.

James'i Ocak ayında kadrolarına katamazlarsa yaz transfer döneminde transfer edecekler. Olympiakos, James'in sezon bitiminden sonra Yunanistan'da kalmasını istiyor. Kolombiyalı oyuncu bu ülkede rahat görünüyor ve son zamanlarda sakatlıklar nedeniyle elde edemediği sürekliliği ona vermeyi başaran İspanyol koçun desteğine sahip. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kolombiyalı oyuncuyu transfer listesine aldı.

Teknik direktörün fikri sezon sonunda onu almak ve bu nedenle oyuncunun durumunu öğrenmek için oyuncunun temsilcisi Jorge Mendes ile temasa geçtiler bile."