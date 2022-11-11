Galatasaray 'da sezon başında Okan Buruk'un göreve gelmesinin ardından değişim devam ediyor. Bir süredir ismi Galatasaray'la alılan Marco Pezzaiuoli twitter hesabından paylaşım yaptı.





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MORITZ VOLZ GELMİŞTİ

Yeni transferlerin tam kapasiteyle antrenmanlara katılmasının ardından oyun sisteminde değişikliklere giden Okan Buruk, yönetimle yaptığı görüşmeler sonrasında ekibine yurt dışından bir antrenörü kattı. Galatasaray'ın da resmi olarak yaptığı açıklamaya göre, 'Moritz Volz, teknik direktörümüz Okan Buruk’un bilgisi ve isteği doğrultusunda teknik heyete katılacaktır. Okan Buruk’un 1 ay önce görüşme de gerçekleştirdiği Volz, aynı zamanda scouting bölümünde ve bilimsel alanda da çalışmalarda bulunacaktır' denildi.









TWİTTER'DAN PAYLAŞIM YAPTI!

Bir süredir Florya'da göreve başlayan Marco Pezzaiuoli Galatasaray'ın Beşiktaş 'ı 2-1 yendiği derbi mücadelesini tribünden takip etmişti. Pezzaiuoli bugün twitter hesabından derbi maçtaki NEF Stadı tribünlerini paylaştı ve "Yeni evim" ifadesini kullandı.

Deneyimli teknik adam Galatasaray'da Akademi ve Gençlik Geliştirme Koordinatörü olarak görev yapacak. Alt yapıda yetişen oyuncuların A Takım'a katılımı konusunda Okan Buruk ve ekibine destek olacak.









BİR ÇOK TAKIMDA GÖREV YAPTI

53 yaşındaki Marco Pezzaiuoli Almanya Milli Takımı alt yaş grupları dışında Karlsruhe, Suwon Bluewings, Hoffenheim, Cerezo Osoka, GZ Evergrande, Frankfurt ve Bengaluru ekiplerinde görev aldı. Kariyeri boyunca genelde alt yapılarda görev yapan İtalyan asıllı Alman teknik adam son olarak Hindistan Ligi ekiplerinden Bengaluru'da çalıştı.

Marco Pezzaiuoli kimdir?

1968'de Almanya Mannheim'de doğan Pezzaiuoli, birçok takımda teknik direktörlük ve antrenörlük yaptı.

Almanya Milli Takımı ve Frankfurt'ta üst düzeyde altyapı çalışmaları yürüten Alman antrenör, Ralf Rangnick'in yardımcılığını yaptı.

Karlsruhe, Hoffenheim, Cerezo Osaka, Suwon Bluewings, GZ Evergrande, Bengaluru FC takımlarında çalıştı. Teknik direktörlük yaptığı takımlarda çok başarılı olamasa da Almanya U15, U16, U17, U18 takımlarının yanı sıra Frankfurt altyapısındaki başarılarıyla dikkat çekti.



