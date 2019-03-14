2015 yılında Portekiz ekibi Vitoria Guimares’ten 6 milyon euro karşılığında transfer edilen ve Atletico Madrid forması giyen Bernard Mensah’ın geçtiğimiz sezon Kasımpaşa’da, bu sezon ise Kayserispor’da oynadığı futbol bir hayli ilgi çekti.

MENSAH GALATASARAY'A MI?

Geçen yıl Kasımpaşa’da 32 maçta 5 gol 5 asistlik performansıyla adından sıkça bahsettiren Mensah, şu anda Kayserispor’da da üzerine koyarak giderken, 24 yaşındaki Ganalı oyuncunun 25.haftası geride kalan sezon da 4 gol bulması tecrübeli futbolcu hakkında ‘Galatasaray’ iddialarının ortaya atılmasına neden oldu.

MENAJERİ AÇIKLADI: ÖNÜMÜZDEKİ SEZON BUNDESLİGA'DA

Badou Ndiaye’nin Stoke City’e geri dönecek olması, Fernando’nun formsuzluğu nedeniyle Atletico Madrid’den kiralanması gündeme gelen Bernard Mensah’ın yeni durağı Bundes Liga oluyor. Oyuncunun menajeri Jackson Staack’ın TM Dijital Haber Merkezi’nden Levent Gültekine'e verdiği bilgilere göre; Mensah önümüzdeki sezon Almanya’ya gitmeye hazırlanırken, Ganalı yıldızın bu sefer kiralık olarak değil bonservis bedeliyle transfer olacağı öğrenildi. Almanya 2’den birinci lige gelmesi için artık gün sayan Köln’ün Mesah’la ilgilendiği belirtilirken, oyuncu için B.Mörchengladbach’ın da devrede olduğu bildirildi.