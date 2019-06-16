Yönetimin fiyatını 12 milyon Euro olarak belirlediği Younes Belhanda’ya, yine Suudi Arabistan’dan teklif var. Devre arasında Faslı yıldızı çok isteyen Al Ittihad’ın menacerler vasıtasıyla Galatasaray’ın kapısını çaldığı ve 9 milyon Euro önerdiği belirtildi.

Ancak Sarı-Kırmızılılar tok satıcı rolünde ve rakımın 10 milyon Euro’nun üzerine çıkmasını bekliyor. Fatih Terim de, çok yüksek bir teklif gelmediği takdirde Belhanda’nın takımda kalmasını istemişti.

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