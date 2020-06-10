Galatasaray'da artık son günlerini geçiren Younes Belhanda şampiyonluk yaşayarak sarı-kırmızılı takıma veda etmek istediğini dile getirmişti.

Transferi menajerine bıraktığını ve sadece futbola odaklandığını ifade eden Faslı yıldız, "Ben transferi değil şampiyonluğu düşünüyorum. Transfer görüşmelerini yönetim ve menajerlerim yapıyor. Ayrılacaksam da şampiyon takımdan güzel ve mutlu şekilde ayrılmak isterim. Burada 3 yılda birçok başarı yaşadım ve benim için Galatasaray'ın her zaman ayrı bir yeri olacak" demişti.

Belhanda'nın geleceği ile ilgili FIFA menajeri Fatih İlek flaş açıklamalarda bulundu.

Radyospor'da konuşan Fatih İlek, "Şu an Belhanda için resmi bir teklif yok ancak son aşamaya geldik. Katarlılar şu anda İstanbul'da ve teklifin son halini hazırlıyorlar. Birkaç gün içerisinde resmi teklif gelecek. Birlikte hareket edebilirsek Belhanda'yı oraya götüreceğiz.

Kulüpler şu anda yüksek maaliyetli oyuncuları elden çıkarmak istiyor. Şu anda transferde son düzlüğe girdik. Teklif öncelikle kulübe ulaşmalı" şeklinde konuştu.

"İSTANBUL'A GELDİLER"

Fatih İlek, Belhanda için 1 Katar kulübünün şu anda İstanbul'da olduğunu söylerken, "Teklif kulübe ulaştıktan sonra kulüplerin isimlerini açıklayacağım. Al Duhail ve Al Rayyan kulüplerinin Belhanda'ya büyük bir ilgisi var. Bu iki kulüpten bir tanesi şu anda İstanbul'da. Bu iş 2 gün içerisinde sonuçlanacaktır" dedi.

"GALATASARAY'IN BEKLENTİSİ 5 MİLYON EURO"

Galatasaray'ın yaklaşık olarak 5 milyon Euro'luk bir beklentisi olduğunu ifade eden İlek, "O yaştaki her furbolcunun yapacağı son bir sözleşmesi vardır. Burada oyuncu tercihini akıldan yana kullanacaktır. İstanbul'dan ayrılmak kimse istemez ancak şartlar oluştuktan sonra bu gerçekleşecektir. Burada önemli olan Galatasaray'ı ikna etmek.

Galatasaray'ın 5 milyon Euro'ya yakın bir beklentisi var. Galatasaray'ın burada bir yatırımı söz konusu. Belli bir beklenti olması çok doğal. Galatasaray'ın kabul edeceği bir teklif çıkartmaya çalışıyorum. Galatasaray'ın hayır diyemeyeceği bir teklif olacak" şeklinde konuştu.