Pazar günü oynanacak kritik Sivasspor karşılaşması öncesinde Aslan'ı sevindiren haber... İki hafta önce oynanan B.B. Erzurumspor mücadelesinin ardından sol üst arka adalesinde ağrı hisseden ve yapılan MR tetkikleri sonrasında sol üst arka adale grubunda hafif – orta derece zorlanma tespit edilen Younes Belhanda, Ankaragücü karşısında görev yapamamıştı.

Yoğun tedavi gördü

Yaklaşık iki haftadır yoğun bir tedavi programı uygulanan yıldız oyuncunun sakatlığını atlattığı öğrenildi. Böylece Faslı orta sahanın, Yiğidolar karşısında görev yapabileceği kaydedildi. Teknik direktör Fatih Terim'in de başarılı futbolcuyu hazır olması halinde yeniden 11'de görevlendireceği vurgulandı.

Marcao&Saracchi bugün belli olacak

Ankaragücü maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Marcao ve Saracchi'nin de durumu bugün belli olacak. İki oyuncunun da Milli ara öncesindeki son maç olan Sivas karşısında görev yapmak istediği öğrenildi. Puan kaybı istemeyen Terim de iki yıldızın durumlarını yakından takip ediyor.

Metin Karabaş



