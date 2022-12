Sezon başında kadrosunu ağırlıklı olarak tecrübeli isimlerle takviye eden Galatasaray 'da geleceğe yönelik transfer çalışmaları da devam ediyor. Sarı-Kırmızılılara uzun yıllar hizmet edebilecek yetenekler üzerine bir çalışma yapan yönetimin rotasını Almanya'ya çevirdiği öğrenildi.

BURUK YENİ TRANSFERİNİ BULDU

Transferin son günü Rapid Wien'den 6 milyon Euro bonservis karşılığında gelen Yusuf Demir, sezonun ilk bölümünde şans bulamadı. Takıma uyum sağlayamayan ve sakatlıkla boğuşan Yusuf, Dünya Kupası arasında kendisine geldi.

İlgili Haberler İşte Galatasaray'daki sakat futbolcuların son durumu





10 numara pozisyonunda oynadığı Adana Demirspor maçına 2 golle damgasını vuran 19 yaşındaki genç yetenek, hocası Okan Buruk'un beğenisini kazandı. Buruk, Mertens ve Rashica ile forma rekabetine sokacağı Yusuf'a yeni transfer gözüyle bakıyor.

Sol ayağını kullanan ve sağ açık olarak da görev yapabilen genç futbolcu, Antalya kampını en iyi değerlendiren isim olarak dikkat çekiyor.

KRİTİK ZİRVE

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in yanı sıra Metin Öztürk ve Cenk Ergün, transfer zirvesi gerçekleştirecek. Yapılacak görüşmeler doğrultusunda gidecekler listesi tamamen belirlenecek. Ayrıca ara transfer döneminde izlenecek rota da konuşulup, somut adımlar atılacak.

İlgili Haberler Galatasaray'ın yardımcı hocası Bafetimbi Gomis





OKAN BURUK'TAN TRANSFER AÇIKLAMASI

Galatasaray'ın hocası Okan Buruk, dün basın mensuplarıyla bir sohbet toplantısı gerçekleştirdi. Burada sorulan birçok soruya yanıt veren sarı kırmızılıların çalıştırıcısı, transferler hakkında açıklama yaptı. Buruk Olimpik Lyon'da forma giyen Dembele’nin bütün kulüpler için iyi bir opsiyon olduğunu dile getirerek, "Takımında uzun süreler almadı. Sezon sonunda da sözleşmesi bitiyor. Bütün kulüpler için iyi bir opsiyon ama devre arası almak zor. Bizim için kadro mühendisliği de önemli. Takım içinde değişik tipte oyunculara ihtiyaç var. Transferin başlamasına daha yaklaşık 1 ay var. Bu sürede ne olacağını bilmiyoruz. Bütün mevkilerle ilgili her şey olabilir. Bir liste yapıyoruz ama şu anda aksiyon aldığımız bir şey yok. Her bölgeye hazırlık yapıyoruz. İkinci yarı çok daha yoğun ve çekişmeli geçecek. Rakiplerimizin kadrosunda zenginliğin olduğunu görüyoruz. Bizim de ilk 11'den bir oyuncu olmadığında yedek kulübesinden hiç soru işareti olmadan, düşünmeden bir oyuncu seçmemiz gerekiyor. Elimizde de geniş bir kadro var. Kullanamadığım birçok oyuncu var. Bu dönem ve hazırlık maçları bizim için ölçü olacak. Sol bekte Türk oyuncularla devam etmeyi düşünüyoruz. Çok geniş bir kadromuz var. Kalecilerle 33 kişilik bir kadromuz vardı. Hiç oyuncu almasak da şampiyonluğa yetecek kadromuz var. Ancak imkân olursa kadroyu güçlendirme adına düşünebiliriz. Her şey önümüzdeki ay belli olacak" açıklamasında bulundu.

NELSSON'DAN TRANSFER SÖZLERİ

Galatasaray'ın Danimarkalı futbolcusu Victor Nelsson, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Dünya Kupası'nda ülkesinin milli takımıyla boy gösteren Nelsson, transfer ile ilgili gelen soruya "Şu an odağım Galatasaray. Galatasaray ile şampiyonluk kazanmak istiyorum. Şu an odaklandığım şey bu. Transfer konusuna enerji harcamıyorum." şeklinde yanıt verdi.





GALATASARAY'DA KRİZ! TEKLİFİ REDDETTİ

Yabancı kontenjanı dolu olan Galatasaray, ara transfer döneminde Patrick Van Aanholt ve Haris Seferovic'le yollarını ayırmak istiyor. Bu planlama doğrultusunda ilk görüşme geçtiğimiz günlerde Hollandalı oyuncunun menajeri ile gerçekleşti. Ancak sarı-kırmızılı kulüp olumlu sonuç alamadı. Yönetim 1.5 yıl sözleşmesi kalan tecrübeli sol bekin sezon sonuna kadar geçerli tüm alacaklarını ödemeyi göze aldı. Yarım sezonluk maliyeti vergisiyle birlikte 1.5 milyon Euro olan deneyimli futbolcu, bu teklifi kesin bir dille geri çevirdi ve krizi büyüttü.

Sezonluk 1.9 milyon Euro garanti ücrete sahip 32 yaşındaki oyuncu, teknik direktör Buruk tarafından ilk 11'de düşünülmüyor. G.Saray sözleşmesini tek taraflı feshetmesi durumunda Van Aanholt için kasasından vergilerle birlikte 5 milyon Euro çıkarmak zorunda. Yönetim bu rakamı 1-2 milyon Euro seviyesine indirmeye çalışıyor.

İlgili Haberler Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten transfer açıklaması





GELECEĞİN YILDIZ ADAYI

Geleceği yönelik hamleler yapmak isteyen Galatasaray yönetimi, Yusuf Kabadayı’yı gündemine aldı. Forvet ve kanatlarda görev yapan genç yıldız, Almanya U19 takımında da oynuyor.

Takvim'deki habere göre; Galatasaray'ın hedefinde Yusuf Kabadayı var. Bayern Münih'in 2. takımında görev yapan 18 yaşındaki futbolcu için Sarı-Kırmızılılar'ın harekete geçtiği belirlendi. Forvet ve kanat bölgesinde görev yapabilen Yusuf Kabadayı geleceğin önemli yıldız adayları arasında gösteriliyor. Bu sezon UEFA Gençlik Ligi'nde 3 maçta 1 gol ve 1 asistlik performans sergileyen genç yıldız, Bölgesel Lig'de ise 7 maçta 2 kez ağları sarstı. Daha önce U15 ve U16 Milli Takımımız'da forma giyen Yusuf Kabadayı ardından aldığı davet sonrası Almanya'nın U18 ve U19 takımlarında oynadı.

TFF DE İZLİYOR

TFF'nin de 18 yaşındaki oyuncuyu yakından izlediği öğrenildi. Galatasaray şu anda Yusuf Kabadayı'nın menajeriyle temasa geçtiği, önümüzdeki günlerde de Bayern ile görüşüleceği belirtildi. Alman basınındaki haberlere göre; Bayern Münih, genç yeteneği bırakmaya sıcak bakmıyor.

İlgili Haberler Galatasaray'ın genç yıldızına sürpriz talip