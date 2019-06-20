Gelecek yıl Şampiyonlar Ligi’nde başarı hedefleyen Galatasaray, transferde önceliği forvete verdi.

Mbaye Diagne ile vedalaşmaya hazırlanan ve bu bölgeye A sınıfı bir golcü almayı planlayan Sarı-Kırmızılılar’a önceki gün Chelsea’nin Belçikalı yıldızı Michy Batshuayi önerildi. Gelen bu teklif sonrasında konu teknik direktör Fatih Terim’e iletildi. İmparator hiç düşünmeden, “Batshuayi çok iyi bir golcü. Açıkçası takımımda görmek isterim. Şartlarda anlaşırsak imzayı atalım” dedi.

PAZARLIK MASASINA OTURULDU

Terim'in bu yanıtı sonrasında transfer harekatı başladı ve oyuncunun menajeriyle pazarlık masasına oturuldu. 2016’da Marsilya’dan Chelsea’ye transfer olan Batshuayi, Maviler'de beklenen performansı sergileyemeyince 2018 Ocak’ta Borussia Dortmund’a, geçen sezon başında da Valencia’ya kiralandı. İspanyol devinden devre arası ayrılan Belçikalı, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını ise Crystal Palace’da tamamladı. Michy, Palace’da çıktığı 13 maçta 6 kez fileleri havalandırdı.

JASON DENAYER DE DEVREDE

Galatasaray transfer komitesi, Batshuayi ile anlaştıktan sonra Chelsea'yle de görüşmelere başlayacak. İngiliz ekibinin bu konuda zorluk çıkarması beklenmiyor. Transferin 10 gün içerisinde netlik kazanacağı kaydedildi. Batshuayi’nin, yakın arkadaşı Jason Denayer’den de Galatasaray hakkında bilgiler aldığı gelen haberler arasında… Bilindiği gibi Belçikalı golcü, bir halı saha maçında Galatasaray formasıyla görüntülenmişti. (Güneş)