Galatasaray 'ı konuk etmeye hazırlanan Giresunspor, lige iyi bir başlangıç yapmanın hesapları içinde. 44 yıl sonra Süper Lig ’e dönen Karadeniz ekibi, Trabzon'dan Flavio ve Diabate, Sheffield'dan Pelupessy, Dnipro'dan Douglas, Malatya'dan Zeki Yavru, Beşiktaş 'tan Umut Nayir, Panathinaikos'tan Sankhare, Galatasaray'dan kaleci Okan Kocuk, Adana Demir'den de Traore'yi kadrosuna kattı.

3 yıllığına anlaştığı Souleymane Doukara’ya hafta içi şehre getirmeye hazırlanan Giresunspor ayrıca Cim Bom'dan Emre Taşdemir'i de kiralamak için görüşmelerini sürdürüyor. Hazırlık maçlarında iyi performans ortaya koyan Yeşil-Beyazlılar, Galatasaray'ın işinin kolay olmayacağını gösterdi.







