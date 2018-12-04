Galatasaray'a Ankara'da coşkulu karşılama

Galatasaray Keciörengücü ile oynayacağı Türkiye Kupası maçı için Ankara'ya gitti. Sarı-Kırmızılı takımı taraftarlar coşkulu bir şekilde karşıladı.

04 Aralık 2018, Salı 17:24
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Galatasaray'a Ankara'da coşkulu karşılama

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında yarın Keçiörengücü ile yapacağı karşılaşma için Ankara’ya geldi.

Sarı-kırmızılı kafileyi, Ankara Esenboğa Havalimanı’nda yaklaşık 150 taraftar karşıladı. Türkiye Futbol Federasyonu aleyhine tezahürat yapan taraftarlar, teknik direktör Fatih Terim ve futbolculara ise sevgi gösterisinde bulundu.

Keçiörengücü ile Galatasaray arasında Aktepe Stadı’nda oynanacak karşılaşma, yarın saat 13.00’te başlayacak.

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