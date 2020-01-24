Galatasaray, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 19. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenmanda dün akşam oynanan Türkiye Kupası maçında tam süre alan oyuncular günü yenilenme çalışmasıyla geçirdi. Diğer oyuncular ise salon çalışmasının ardından Jupp Derwall Antrenman Sahası’ndaki dinamik ısınma ile antrenmana başladı. Daha sonra pas oyunu oynandı.

Antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda çift kale oyun gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Florin Andone, salon çalışmasının ardından kondisyonerler eşliğinde sahada adaptasyon çalışması yaptı.

Sarı kırmızılılar, İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarını yarın Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra saat 16.00’da Konya’ya hareket ederek mücadele öncesi bu kentte kampa girecek.