Süper Lig 'de 7. hafta maçını oynayan Galatasaray , NEF Stadı'nda Sergio Oliveira ve Francisco Calvo (K.K.) attığı gollerle Konyaspor 'u 2-1 mağlup ederek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Sarı kırmızılı takımda maç sonrası dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Cim Bom'a, teknik direktör Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit Bulut uğurlu geldi. Yaşadığı sağlık sorunlarını atlatan Ali Yiğit, babasına destek olmak için İstanbul'daki maçların çoğuna geldi.

GELDİĞİ HER MAÇI KAZANDILAR

En büyük hayallerinden birisi babasının Galatasaray'a teknik direktör olmasıydı. Bu hayali gerçek olan Ali Yiğit Buruk'un, sarı kırmızılı takımın İstanbul'da statta izlediği 4 maçından da galip ayrılmasıyla takımın adeta uğuru haline geldi.

Ali Yiğit'in bu zamana kadar izlediği Ümraniyespor, Gaziantep FK, Kasımpaşa ve Konyaspor karşılaşmalarından Galatasaray 3 puanla ayrıldı. Okan Buruk'un oğlu, galip geldikleri maçların sonunda taraftarlara giderek 3'lü çektirip hem takımla hem de taraftarlarla galibiyetin coşkusunu yaşıyor.



