Geçtiğimiz sezonun başında eski takımı Aytemiz Alanyaspor 'a kiralanan Emre Akbaba, burada ortaya koyduğu futbol ile eski günlerine geri döndüğünü gösterdi. Yıldız orta saha oyuncusu, çıktığı 40 maçta tam 13 kez rakip fileleri havalandırırken, 6 da gol pası vermeyi başardı. Hâl böyle olunca Galatasaray 'da başkan adayları Dursun Özbek ile Eşref Hamamcıoğlu, yıldız futbolcu için gelecek tekliflerin değerlendirmeye alınmayacağını belirtti.

Teklifleri reddediyor

Aynı şekilde Akdeniz ekibi de Emre'yi yeniden kadrosuna katmak istese de deneyimli futbolcu, kendisine gelen diğer teklifleri de bir reddediyor. Kariyerini Sarı-Kırmızılı forma altında sürdürmek isteyen 29 yaşındaki futbolcu, konuyla ilgili olarak da "Yeniden Galatasaray formasını giymek ve kulübe geri dönmek için sabırsızlanıyorum. Çok iyi bir sezon geçirdim ve kendimi tamamen hazır hissediyorum. Kulübüme yeniden hizmet etmek ve yeni kupalar kazanmak için elimden geleni yapacağım" diye konuştu.