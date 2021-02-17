Galatasaray’da, 20 Şubat Cumartesi günü oynanacak Alanya maçı öncesi adeta sıkıyönetim ilan edildi. Teknik direktör Fatih Terim, bu sezon hem lig hem de kupada mağlup olduğu rakibini bu kez aşarak liderliği devam ettirmenin hesaplarını yapıyor.

İstanbul’daki olumsuz hava koşulları nedeniyle sarı-kırmızılılar, Antalya’ya bugünden gidecek ve hazırlıklarını orada sürdürecek. Florya Metin Oktay Tesisleri’nde sahaların karla kaplı olması nedeniyle bu karar alınırken, sarı-kırmızılılar cuma günü Alanya’ya geçecek. İki günlük iznin ardından bu sabah Florya’da toplanıp salonda bir çalışma gerçekleştirecek olan Cim-Bom, daha sonra akşam saatlerinde Antalya’ya gidecek.

Alanya deplasmanında oynanacak olan 90 dakikayı “kırılma maçı” olarak gören Terim ve yardımcıları, bu karşılaşmayı kazanmaları halinde önlerinin açık olacağını düşünüyor. Spor Toto Süper Lig’de zirvedeki üç takımın puanlarının 51 olduğu bir ortamda en küçük ayrıntıları bile dikkate alan teknik heyet, bu maçtan sonra ise kağıt üzerinde daha kolay denilebilecek bir seriye girdiklerini düşünüyor. Alanya deplasmanından sonra ligde Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u Türk Telekom’da ağırlayacak olan Galatasaray, bir sonraki hafta Ankaragücü’ne konuk olacak. Sivas, Kayseri (D) ve Çaykur Rizespor maçlarını arka arkaya oynayacak olan Cim-Bom, bu periyodu da kayıpsız geçmenin planlarını yapıyor. Galatasaray, bu maçları oynadıktan sonra ligin flaş ekibi Hatay’a konuk olacak.

Galatasaray’da Fenerbahçe deplasmanı öncesi bile gündeme gelmeyen özel prim konusu Alanya deplasmanı öncesi masaya yatırılıyor. 2. Başkan Abdurrahim Albayrak’ın, Alanya maçıyla ilgili olarak, “Bize ters geliyorlar. Bu kez özel prim vermeyi bile düşünüyoruz” dediği öğrenildi. (Skorer)