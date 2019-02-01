Gazipaşa Alanya Havalimanı’na özel uçakla gelen Galatasaray kafilesine taraftarların ilgisi yoğun oldu. Teknik Direktör Fatih Terim havalimanı çıkışında taraftarların sevgi gösterilerini karşılıksız bırakmadı.

Yarın saat 19.00’da Bahçeşehir Okulları Stadı’nda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak Galatasaray, Alanya'da coşkuyla karşılandı. Fatih Terim ve futbolcular taraftarın yoğun ilgisini karşılıksız bırakmazken imza dağıtıp hatıra fotoğrafı çektirdiler. Taraftarların "İmparator Fatih Terim" tezahüratları eşliğinde Terim, özel araçla havalimanından ayrıldı. Taraftarların tezahürat yaptığı futbolcular da takım otobüsüyle konaklayacakları otele gitti.

Galatasaray, yarın saat 19.00’da Bahçeşehir Okulları Stadı’nda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak.

AA



