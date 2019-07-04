Fatih Terim’in gözdelerinden olan Vincent Aboubakar’ın Portekiz ekibi tarafından gözden çıkarılmasıyla birlikte sarı-kırmızılılar harekete geçti. Porto’nun 2 yıl daha sözleşmesi bulunan futbolcuyu bonservisiyle beraber satmak istemesine karşın, Galatasaray satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor.

Galatasaray 2.5 milyon euro kiralama ile beraber, satın alma opsiyonu olarak da 7.5 milyon euronun sözleşmeye yazılmasını kabul ediyor. Aboubakar ile sarı-kırmızılılar dışında ilgilenen ciddi bir kulübün olmaması da bu transferde Cim-Bom’un önünü açıyor.

Diğer taraftan yıldız futbolcu, geride bıraktığımız sezon geçirdiği ağır sakatlık nedeniyle kapsamlı bir sağlık taramasından geçirilecek. (Skorer)