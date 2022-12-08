Galatasaray , ara transfer döneminde kadro anlamında bir değişime hazırlanıyor. Yeni planlar doğrultusunda Sarı-Kırmızılılar, beklerde değişime gitmek istiyor. Patrick van Aanholt ve Sacha Boey yerine belirlenen hedefler için de girişimler başlamış durumda.

Yunus'a yoğun tedavi

Villarreal maçında sakatlanan ve stadı topallayarak terk eden Yunus Akgün'ün Antalya kampında yer almasının zor olduğu bildirildi. Tetkiklere devam eden sağlık ekibinin vereceği rapora göre, tedavi süreci şekillenecek. Galatasaray'la yeni sözleşme imzaladığı gün sakatlanan 21 yaşındaki kanat oyuncusu, tam formayı yeniden kapmaya hazırlanırken büyük üzüntü yaşadı. Bu arada genç futbolcunun yeni kontratında 14 milyon Euro'luk çıkış maddesi olduğu ortaya çıktı.

Eksik sayısı artıyor

Okan Buruk'un, "En büyük korkumuz" dediği sakatlıklar, Dünya Kupası arasında Galatasaray'ın yakasını bırakmıyor. Rashica ve Emre Taşdemir'e ek olarak Sergio Oliveira ile Mauro Icardi'nin de uzun süredir sakatlanması, Midtsjö'nün hastalığı, Ross'un kontrat dondurma noktasına gelmesi ve son olarak Yunus'un durumu, ligin başlangıcı yaklaştıkça teknik ekipte endişe yaratıyor. Bu isimler arasından Rashica'nın antrenmanlara başlaması ise Sarı-Kırmızılılar'ı bir nebze olsun rahatlattı.

Okan güven vermedi

Dünya Kupası'na gitmeden önce cezalı duruma düşen Muslera, dönüşteki İstanbulspor maçında forma giyemeyecek. Onun yerine görev yapacak olan Okan Kocuk ise Villarreal maçında yediği hatalı gollerle, endişe yarattı. Öğrencisine sahip çıkan Okan Buruk ise "En çok üzüldüğüm şey, bir hazırlık maçında kendi oyuncumuzun ıslıklanması. İlk yarı hata yapmış olabilir ancak ikinci yarı bence bunu düzeltti. Biz Okan Kocuk'a güveniyoruz" açıklamasını yaptı.

Takım Antalya yolcusu

Sarı-Kırmızılı kafile Antalya kampı için bugün yola çıkıyor. Konaklamak ve antrenmanlar için Belek'i tercih eden Galatasaray, 10 Aralık'ta Adana Demirspor, 16 Aralık'ta da Toulouse ile birer hazırlık maçı oynayıp, İstanbul'a geri dönecek. Dünya Kupası'na giden oyuncuların, kampın son bölümüne katılması bekleniyor.

Seferovic: Dönemem!

Ülkesi İsviçre'nin elenmesiyle tatile çıkan Haris Seferovic, kiralık geldiği Galatasaray'ın kendisini yeniden Benfica'ya göndermek istemesi hakkında, "Benfica'ya dönmek planlarım arasında yok, 5 harika yılımı orada geçirdim ve onlara en iyisini diliyorum. Çok iyi oynuyorlar, izliyorum. Sanırım benim Benfica'daki zamanım bitti çünkü oynayabileceğim bir kulüpte olmak istiyorum" dedi. Tecrübeli futbolcu, Galatasaray taraftarına ise "Hem kulübe hem de taraftarlara teşekkür ederim. Onları çok seviyorum. Umarım sezon sonunda şampiyon oluruz" mesajını gönderdi.





Sağa Mert, sola Rıdvan

Galatasaray, savunma beklerini yerlilere emanet etmeye hazırlanıyor. Rıdvan Yılmaz'ı satın alma opsiyonuyla kiralamak için Rangers'la görüşen Sarı-Kırmızılılar, yüksek teklifler alan Boey'nin yerine de Mert Müldür'ü düşünüyor.

Galatasaray 2023 yılında iki savunma bekini de yerli ve Milli isimlere emanet etmenin hazırlığı içerisinde. Bir süredir sol bek Patrick van Aanholt ile yolları ayırmanın çalışmalarını yapan Sarı-Kırmızılılar, bu bölgeye yapılacak takviye konusunda da girişimlerini sürdürüyor. Teknik direktör Okan Buruk'un listesindeki ilk sırada Rıdvan Yılmaz var. 21 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonuyla kiralanması için Glasgow Rangers ile temaslar sıklaştırıldı. Transfer gerçekleşirse Sarı-Kırmızılılar, Kazımcan Karataş'la birlikte savunmanın solunda genç ve potansiyeli olan bir yerli rotasyonuna sahip olabilecek.

21 yaşındaki Rıdvan Yılmaz, menajeri vasıtasıyla gönderdiği haberde, Galatasaray'ın teklifine sıcak baktığını bildirdi.

3 yerlide büyük avantaj

Sağ bekte de bu sezon yıldızını parlatan Sacha Boey'ye ciddi teklifler yolda. Genç futbolcunun iyi bir bonservisle satılma ihtimaline karşın alternatif isimlerle görüşmeler yapılıyor. Bu bölgedeki ilk oyuncu ise Mert Müldür.

23 yaşındaki Mert Müldür'ün bonservisinin alınması için Sassuolo ile görüşmeler sürüyor.

Sassuolo'nun bonservis beklentisini kırmaya çalışan Sarı-Kırmızılılar, operasyonun başarıyla tamamlanması halinde Mert ve Rıdvan bekleriyle birlikte ilk 11'deki en az 3 yerli kuralında önemli bir avantaj elde etmiş olacak.