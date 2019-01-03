Galatasaray'a 45, Fenerbahçe'ye 150 oran!

İddaa Risk Yönetimi, UEFA Avrupa Ligi'nde takımların şampiyonluk oranlarını açıkladı.

03 Ocak 2019, Perşembe 16:00 Son Güncelleme:
- A +
Galatasaray'a 45, Fenerbahçe'ye 150 oran!

İddaa Risk Yönetimi, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yer aldığı UEFA Avrupa Ligi'nde takımların şampiyonluk oranlarını açıkladı.

Buna göre Galatasaray'ın şampiyonluğuna 45 oran verilirken, Fenerbahçe'nin şampiyonluğuna ise 150 oran verildi.

Fenerbahçe'nin bir üst tura çıkmasına 2.30, Zenit'in çıkmasına 1.30 verilirken, Galatasaray'ın bir üst tura çıkmasına 1.95, Benfica'nın çıkmasına 1.45 verildi.

UEFA Avrupa Ligi şampiyonluk oranları ise şöyle:

Chelsea: 4.50

Arsenal: 6.00

Napoli: 7.00

Inter: 8.00

Sevilla: 12.00

Valencia: 16.00

Frankfurt: 18.00

Lazio: 23.00

Salzburg: 23.00

Villareal : 23.00

Benfica: 32.00

......

Zenit: 38.00

Galatasaray: 45.00

....

Fenerbahçe: 150.00


Haberin fotoğrafları için tıklayınMerve Taşkın'dan kırmızı iç çamaşırlı yeni yıl pozu

Haberin fotoğrafları için tıklayınRyan Donk'la ilgili gerçek ortaya çıktı! Büyük ikramiye!

Bu haberi de okudularRobinho için Fenerbahçe ve Galatasaray devrede!

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.