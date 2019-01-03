İddaa Risk Yönetimi, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yer aldığı UEFA Avrupa Ligi'nde takımların şampiyonluk oranlarını açıkladı.

Buna göre Galatasaray'ın şampiyonluğuna 45 oran verilirken, Fenerbahçe'nin şampiyonluğuna ise 150 oran verildi.

Fenerbahçe'nin bir üst tura çıkmasına 2.30, Zenit'in çıkmasına 1.30 verilirken, Galatasaray'ın bir üst tura çıkmasına 1.95, Benfica'nın çıkmasına 1.45 verildi.

UEFA Avrupa Ligi şampiyonluk oranları ise şöyle:

Chelsea: 4.50

Arsenal: 6.00

Napoli: 7.00

Inter: 8.00

Sevilla: 12.00

Valencia: 16.00

Frankfurt: 18.00

Lazio: 23.00

Salzburg: 23.00

Villareal : 23.00

Benfica: 32.00

......

Zenit: 38.00

Galatasaray: 45.00

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Fenerbahçe: 150.00





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