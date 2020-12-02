Galatasaray'ın 5 futbolcusu, koronavirüs testleri pozitif çıktığı ve karantina süreçleri sebebiyle bir süredir takımdan ayrıydı. Hem Kayserispor hem de Rizespor maçlarında bu oyuncuların yokluğunu hisseden Sarı-Kırmızılılar'a bu kez müjdeli haber geldi. Rize'yi deplasmanda farklı devirerek yeniden zirve yarışına dahil olan ve BAY haftası öncesi Hatayspor'u konuk edecek olan Cim Bom'da, bu 5 oyuncudan 4'ü takıma katılıyor. Belhanda, Babel, Arda ve kaleci Okan, antrenmanlara katılarak, kadroya dahil olma şansını elde etti. Son durum, maç öncesi tüm takıma yapılacak testin ardından netlik kazanacak. Mevcut tabloya göre o günkü testte de sürpriz bir sonuca rastlanılması beklenmiyor.

Sağ bekte rekabet sürecek

Ancak bir ismin 25 Kasım Çarşamba günü yapılan testi pozitif çıktığı için, şu an negatif olmasına rağmen karantina süreci sebebiyle antrenmanlara dönüş tarihi 5 Aralık, sahaya dönüş tarihi ise 9 Aralık olarak belirlendi. Bu oyuncunun yokluğunda da sağ bekte Linnes ile Şener arasında yine forma rekabeti devam edecek. Sarı-Kırmızılılar böylece vakalarla dolu süreci mümkün olan en az hasarla atlatma fırsatı yakalayacak.



