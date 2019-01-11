Galatasaray'a 2. stoper: Eliaquim Mangala

Marcao'dan sonra kadrosuna bir stoper takviyesi daha yapmak isteyen Galatasaray, Manchester City'de forma giyen Mangala transferinde son aşamalara geldi.

11 Ocak 2019, Cuma 07:47
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Galatasaray'a 2. stoper: Eliaquim Mangala

Marcao ve Emre Taşdemir'i kadrosuna katan Galatasaray, transferde hız kesmiyor. Sarı kırmızılılar, Manchester City'nin stoperi Eliaquim Mangala için girişimlerini sürdürüyor. 

Mangala'nın İngiliz ekibinden yıllık 4 milyon euro aldığı bildirildi. Tecrübeli oyuncunun 6 aylık maaliyetinin menajerlik ücreti, prim ve bonuslarla birlikte yarım sezon için 2.5 milyon euro olduğu iletildi. 

Fatih Terim'in istediği stoperlerden biri olan Fransız oyuncunun maliyetinin düşürülmesi için çalışmalar devam ediyor. 

27 yaşındaki başarılı oyuncu ile Inter de yakından ilgileniyor.

Kaynak: Akşam

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