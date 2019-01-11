Marcao ve Emre Taşdemir'i kadrosuna katan Galatasaray, transferde hız kesmiyor. Sarı kırmızılılar, Manchester City'nin stoperi Eliaquim Mangala için girişimlerini sürdürüyor.

Mangala'nın İngiliz ekibinden yıllık 4 milyon euro aldığı bildirildi. Tecrübeli oyuncunun 6 aylık maaliyetinin menajerlik ücreti, prim ve bonuslarla birlikte yarım sezon için 2.5 milyon euro olduğu iletildi.

Fatih Terim'in istediği stoperlerden biri olan Fransız oyuncunun maliyetinin düşürülmesi için çalışmalar devam ediyor.

27 yaşındaki başarılı oyuncu ile Inter de yakından ilgileniyor.

Kaynak: Akşam