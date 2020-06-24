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Galatasaray, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Süper Lig'in 29. haftasında Başakşehir FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü

24 Haziran 2020, Çarşamba 15:00
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Galatasaray, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenmana kuvvet çalışmasıyla başlandı.

Daha sonra sınırlı alanda pas çalışması yapıldı.

Ardından dayanıklılığa yönelik dar alan oyunları oynandı.

Son bölümde ise çift kale oyun gerçekleştirildi.

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Galatasaray, Başakşehir FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın sabah saat 11.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

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