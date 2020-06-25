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Spor Haberleri Galatasaray Galatasaray, Başakşehir FK maçı hazırlıklarına devam etti

Galatasaray, Başakşehir FK maçı hazırlıklarına devam etti

Galatasaray, deplasmanda oynayacağı Başakşehir FK maçının hazırlıklarına devam etti.

25 Haziran 2020, Perşembe 14:23
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Galatasaray, Başakşehir FK maçı hazırlıklarına devam etti

Galatasaray, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 29. haftasında Başakşehir FK ile oynayacağı maç öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki bugünkü antrenmana dinamik ısınma ile başladı.

Ardından Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde çift kale taktik oyunu oynandı.

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Takım, Başakşehir FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın sabah saat 11.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

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