Galatasaray zirveden kopuyor

Aldığı kötü sonuçların ardından Avrupa defterini kapatan ve tamamen ligdeki şampiyonluk yarışına odaklanan Sarı-Kırmızılılar’a bir darbe de Göztepe’den geldi. Geçtiğimiz hafta Türk Telekom Stadyumu’nda 2-0 öne geçtiği mücadelede 10 kişi kalan Ankaragücü’ne karşı son 7 dakika direnemeyen ve sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrılan Aslan hiç hesapta olmayan puan kaybı yaşamıştı. Dün akşam İzmir ekibi karşısına mutlak galibiyet parolası ile çıkan Cim Bom, oynadığı futbol ve aldığı sonuçla taraftarını yine hayal kırıklığına uğrattı. Jerome ve Halil’in gollerine engel olamayan Galatasaray, 2-1 mağlup oldu ve İzmir’den puansız döndü.

Sivas’la fark 12 olabilir

Üst üste oynadığı Ankaragücü ve Göztepe sınavlarında 5 puan bırakan Aslan zirve yarışında da ağır yara aldı. 16. hafta sonunda 24 puanda kalan Sarı-Kırmızılılar maç eksiği olan lider Sivasspor’un 9 puan arkasında kaldı. Eğer bugün Yiğidolar, Gençlerbirliği deplasmanında kazanırsa, Galatasaray ile puan farkını 12’ye çıkaracak.

Son 10 yılın en kötü Aslan’ı!

2010-2011 yılında tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşayan Galatasaray söz konusu sezonda ilk 16 haftada 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 mağlubiyet alarak 20 puan toplamıştı. Cim Bom bu sezon ise 16. haftalar itibariyle 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı ve 24 puanı hanesine yazdırdı. Cim Bom son 10 yılın en kötü performansını sergilerken, teknik direktör Fatih Terim de Sarı-Kırmızılılar’ın başında en kötü ilk 16 haftasını geçirdi.

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