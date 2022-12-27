Galatasaray zirve yolunda avantaj sahibi!

Galatasaray , Süper Lig'in 15. haftasında sahasında konuk ettiği İstanbulspor'u 2-1 mağlup etti, Fenerbahçe 'nin kaybettiği haftada fırsatı kaçırmadı. Sarı Kırmızılı ekibe galibiyeti getiren golleri 15 ve 37. dakikalarda Bafetimbi Gomis kaydederken, İstanbulspor'un tek sayısı 82. dakikada Mehmet Yeşil'den geldi. Bu sonuçla puanını 30'a yükselten Okan Buruk'lu Cim Bom, Süper Lig'in yeni lideri oldu.





İstanbul ağırlıklı periyot

Lige birbirinden zorlu deplasman maçlarının çoğunlukta olduğu birfikstürle başlayan Galatasaray'ı, önümüzdeki 1 aylık süreçte İstanbul ağırlıklı bir periyot bekliyor. 2022'nin son maçında Sivasspor'a konuk olacak Sarı-Kırmızılılar, ocak ayında Ankaragücü'nü ağırlayacağı karşılaşmayla beraber 1 ay boyunca İstanbul'dan sadece 1 kez ayrılacak. İçerideki Ankaragücü sınavı sonrası Fenerbahçe deplasmanına gidecek olan Aslan, sonrasında Hatay'ı konuk edecek.

Tek deplasman Giresun

Cim Bom ikinci yarının ilk haftasında da Antalya'yı ağırlayıp, sonrasında Giresunspor deplasmanına çıkacak. Üst üste İstanbul'da oynanacak Ümraniyespor ve Trabzonspor maçlarıyla 1 aylık fikstür tamamlanacak. Galatasaray'da hedef, bu fikstür avantajını mümkün olduğunca sahaya yansıtıp, liderlik koltuğundaki yerini daha da sağlama alabilmek.

Cim Bom'un 1 aylık lig fikstürü

29 Aralık Sivasspor (d)

4 Ocak Ankaragücü

8 Ocak Fenerbahçe (d)

15 Ocak Hatayspor

22 Ocak Antalyaspor

29 Ocak Giresunspor (d)

1 Şubat Ümraniyespor

5 Şubat Trabzonspor



