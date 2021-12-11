UEFA Ülke Katsayı Sıralaması'nda Türkiye, bu hafta içi Galatasaray ve Fenerbahçe 'nin aldığı puanlarla 15. sırayı kaptı. Sezonu 15. bitirmek demek; 2023-24'te Avrupa'ya 4 yerine 5 takımla, Şampiyonlar Ligi'ne 1 yerine 2 takımla ve Avrupa Ligi'ne de 'sıfır' yerine 1 temsilcimizi göndermek anlamına geliyor. Türkiye, sıralamada Yunanistan'ı 200 puanla geçerek, 26.900'le bu koltuğu Komşu'dan aldı. Burada özellikle Galatasaray'ın performansı çok etkili oldu. Sarı-Kırmızılılar, Lazio deplasmanından beraberlikle ayrılarak, tek maçta bonuslarla birlikte hem gruptan birinci çıkması hem de direkt son 16'ya kalması sayesinde ülke puanına 1.200 puanlık katkıda bulundu.

2017-18'i geçebiliriz...

Şu an Türkiye'nin bu sezon topladığı 6.500 puanın 3.400'ünü Cim Bom, tek başına topladı. Son 5 sezonda ülke puanında en iyi performansımızı 2017-18'de 6.800 puanla sergilemiş, Beşiktaş da o dönem ülke puanına 3.800'lük katkı yapmıştı. Şimdi hem Galatasaray'ın hem de Fenerbahçe'nin de katkısıyla ülke puanımızın bu rakamın daha da üstüne çıkma ihtimali bulunuyor.

Bu sezon ülke puanına katkı

Galatasaray: 3.400

Fenerbahçe:1.400

Beşiktaş: 800

Sivasspor: 700

Trabzonspor: 200

TOPLAM: 6.500

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