Galatasaray yoyo testi yaptı

Galatasaray, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle lige verilen arada hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Futbolculara, dayanıklılık kapasitenin belirlenmesi için yoyo testinin uygulandığı aktarıldı.

13 Mayıs 2020, Çarşamba 19:26 Son Güncelleme:
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Galatasaray yoyo testi yaptı

Galatasaray, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle lige verilen arada hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana gruplar halinde çıkan futbolculara, dayanıklılık kapasitenin belirlenmesi için yoyo testinin uygulandığı aktarıldı. Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına yarın çift idmanla devam edecek.

AA

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