Galatasaray yoyo testi yaptı

Galatasaray, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle lige verilen arada hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana gruplar halinde çıkan futbolculara, dayanıklılık kapasitenin belirlenmesi için yoyo testinin uygulandığı aktarıldı. Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına yarın çift idmanla devam edecek.

AA