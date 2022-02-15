Kayserispor maçında Galatasaray ilk 11'ini görenler gözlerine inanamadı. Herkes yeni transfer Pulgar'ı orta sahada görmeyi beklerken sezonun ilk yarısında eleştirilerin odağına yerleşen Taylan-Berkan ikilisi yine görevdeydi. Maç sonu teknik direktör Domenec Torrent'in bu kararını yerli zorunluluğuna bağlayarak anlatması, yöneticileri öfkeye boğdu. Kadroyu görür görmez kendi aralarında "Herkes orta saha yetersiz diyordu, biz de Fiorentina'dan Şili Milli Takımı oyuncusunu aldık, hazır geldi ama yine oynamıyor" yorumunu yaptı.

Kaybedilen 2 puan sonrası ise sarı-kırmızılı idarecilerin öfkesinin ibresi Torrent'e çevrildi. İspanyol hocanın yüzüne karşı bu kararını eleştiren yöneticiler, "Neden Berkan-Taylan? Biz adamı alıp getiriyoruz sen neden oynatmıyorsun. Biz daha çabuk olsun diye Pulgar için 200 bin TL'ye özel uçak tutup getirdik. Yabancı sınırına takıldığını söylüyorsun, sol bekte Ömer'le başlasaydın. Van Aanholt'un Ömer'den ne farkı var? Ömer'i oynatsan ne değişirdi? Ya da Babel yerine Halil'i kullansaydın. Biz Babel'i zaten göndermeye çalışıyoruz" sözleri ile tepkilerini gösterdi. Öte yandan Torrent'in "Bizim görevimiz oyuncuları ceza sahasına getirmektir" sözü takım içinde büyük tepki gördü ve Torrent'in oyuncuları hedef göstermesi şaşkınlıkla karşılandı.

SPORTİF ÇÖKÜŞ!

Burak Elmas başkanlığındaki G.Saray, futbolda lig tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşarken, sportif başarısızlık diğer şubelere de yansıdı. Son 3 maçını kaybeden erkek basketbol takımı, play-off'ta saha avantajı anlamına gelen ilk 4'ten koptu ve 7. sıraya geriledi. Son 7 maçın 5'inden yenilgiyle ayrılan kadın basketbol takımı 9. sırada... Voleybolda da durum basketboldan çok farklı değil. Filede erkekler 6. sırada yer alırken, kadınlar 5. sırada bulunuyor. Futbolda ayrıca yeni pilot takım olan Niğde Anadolu, 2. Lig'de grubunda sonuncu ve küme düşmeye aday ilk takım konumunda.

Kaynak: Sabah