Galatasaray Sportif A.Ş. yöneticisi Nihat Kırmızı, gündeme dair açıklamalar yaparken, isim vermeden Fatih Terim dönemini eleştirdi, kondisyon açısından daha iyi durumda olduklarını söyledi.

"Takımda olumlu gelişmeler var"

Domenec Torrent'in performansından övgüyle bahseden Kırmızı, "Galatasarayımız galibiyet aldı diye övünecek değiliz ama takımda olumlu gelişmeler var. İyi bir kamp dönemi geçirdik. Teknik direktörümüz sayın Domenec Torrent hem teknik konular üzerinde hem de takımın motivasyonunu hep en yüksekte tutmak için gece gündüz çalışıyor. Bu sezon karşılaşmaların ikinci bölümlerinde sıkıntılar yaşıyorduk, artık 60- 70'ten sonra da tepki veren, tempo yükselten bir Galatasaray var" ifadelerini kullandı.