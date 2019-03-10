Galatasaray’da taraftar seferberliği... Sarı- Kırmızılı yönetim, Antalyaspor maçı öncesinde taraftara çağrıda bulunarak, yarınki karşılaşmada 50 bin kişiyi Türk Telekom Stadı’na beklediklerini duyurdu.

80 Lira’dan başlayan biletlere taraftarın ilgisi büyük.

Maçın pazartesi günü iş çıkışı saatlerinde oynanacak olmasına rağmen, şu ana kadar satışların beklenen seviyede gerçekleştiği belirtiliyor. Ancak 50 bin kişi hedefine ulaşılması kolay görünmüyor.

Elde edilen bilgiye göre, satışlar aynı şekilde devam ederse, Türk Telekom Stadı’nda 40 bin kişi olma ihtimali hayli yüksek.