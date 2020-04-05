Galatasaray yönetiminden maaş garantisi!

Galatasaray Yönetimi, kulüpteki hiçbir birimi mağdur etmemek adına fedakârca çalışmalara devam ediyor. Kulübün neredeyse tüm gelirleri kesilmesine rağmen, yöneticiler birbirleriyle telekonferans görüşmeleri yaparak finansal çıkış yolları arıyor. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, bu süreçte kendisi de dahil olmak üzere tüm yol arkadaşlarından ellerini ceplerine atmalarını ve giderlerin büyük bölümünü şahsi hesaplarından karşılamalarını istedi.

Önümüzdeki haftalarda bu doğrultuda bir görev paylaşımı yapılacağı da gelen haberler arasında. Nisan ayı tamamen ödendi Futbolculara, ödemeler konusunda gecikme yaşanmaması adına ne gerekiyorsa yapılacağı bildirildi. Nisan ayı maaşlarının tamamı hesaplarına yatırılan kulüp personeline de ödemelerin devam edeceği, kesinlikle işten çıkarma olmayacağı bilgisi paylaşıldı.