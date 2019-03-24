Galatasaray yönetiminden ilk hamle

Galatasaray'daki olaylı mali genel kurul sonrası Mustafa Cengiz yönetiminden ilk hamle geldi.

24 Mart 2019, Pazar 15:54
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Galatasaray yönetiminden ilk hamle

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, olaylı geçen mali genel kurul sonrası konuşma kararı aldı. Cengiz, yarın saat 14.30'da Türk Telekom Stadyumu'nda basın toplantısı düzenleme kararı aldı.

Galatasaray kulübünden yapılan açıklama şu şekilde:

Başkanımız Mustafa Cengiz, 25 Mart 2019 Pazartesi günü saat 14.30'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu Basın Toplantı Odası'nda gündemle ilgili bir basın toplantısı düzenleyecek.

Basın toplantısını takip etmek isteyen basın mensuplarının 25 Mart 2019 Pazartesi günü saat 10.00’a kadar gsmedia@galatasaray.org adresine gerekli bilgileri göndererek akreditasyon işlemlerini tamamlamaları rica olunur.

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