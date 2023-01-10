Galatasaray 'da deplasmanda 3-0 ile alınan Fenerbahçe galibiyetinin coşkusu yaşanıyor. Maç sonrası takımla birlikte Ülker Stadı'ndaki soyunma odasında büyük sevinç yaşayan yönetim de bu galibiyeti ödüllendirmek adına devreye girdi.

Güne damga vuran görüntü

Galatasaray'ın resmi sosyal medya hesaplarından, güne damgasını vuran bir video paylaşıldı.

Fenerbahçe Ülker Stadı'nda sahanın içerisinde sabah erken saatlerde çekilen ve tribünlerin tamamen boş olduğu videoda, kamerayı tutan kişinin elinde Galatasaray'ın Icardi'li, Kerem'li, Yunus'lu, Torreira'lı bir sevinç fotoğrafı vardı.

Kulüp bu kısa videoyu, "Günaydın Büyük Galatasaray Ailesi... Kadıköy'de sessizlik devam ediyor" notuyla paylaştı.





Fenerbahçeli yetkililer, saha içinden görüntüyü kimin çektiğini bulabilmek için gün boyunca güvenlik kameralarının kayıtlarını izledi.

Kulüpten Okan Buruk'a: DEHA!

Galatasaray'ın resmi sosyal medya hesabından, Okan Buruk'un satranç tahtasında oyun kurduğu bir görsel üzerinden paylaşım yapılırken, başlık olarak "Deha" tercih edildi.





Sarı-Kırmızılı kulübün akşam saatlerindeki gönderisi kısa süre içinde binlerce kez paylaşıldı.

Icardi'ye 15 dakika yetiyor!

Beşiktaş ve Başakşehir galibiyetlerine damga vurduktan sonra, Kadıköy'deki Fenerbahçe zaferinde de izini bırakan Mauro Icardi, derbi sonrası en çok konuşulan isimlerin başında geldi. Oyuna 76'da giren ve 1 asistin yanı sıra mükemmel bir de gole imza atan tecrübeli futbolcu, herkesi kendine hayran bıraktı.

Özellikle başkan Dursun Özbek'in maç çıkışındaki, "Icardi’nin demek ki 90 dakikaya ihtiyacı yok, 15 dakikada işini görebiliyor. Onu da tebrik edi yorum o da çok güzel oynadı" sözleri, günün en çok paylaşılan kesitleri arasında yer aldı.

Hisseler tavan yaptı

Galatasaray'ın Kadıköy'deki Fenerbahçe zaferi, ekonomik anlamda da ciddi bir pozitif etki yarattı.

Borsa İstanbul'da işlem gören Galatasaray Sportif A.Ş. hisselerinin değeri yüzde 10 artarak 7.48 Lira'ya ulaştı ve yatırımcısının yüzünü güldürdü. Evinde mağlup olan Fenerbahçe'nin borsadaki hisseleri ise yüzde 9'luk bir düşüşle güne başladı.

Müthiş zafere süper prim

Dursun Özbek 3-0'lık Fenerbahçe galibiyeti sonrası soyunma odasına inerken önce tüm takımı ve teknik ekibi tebrik etti, ardından daha önce söz verdiği gibi 10 milyon TL'lik duble primi müjdeledi.

Galatasaray'da Fenerbahçe zaferi sonrası büyük coşku var. Ezeli rakibini hem de taraftarının önünde 3-0 gibi net bir skorla deviren Sarı-Kırmızılılar, son düdüğün ardından önce saha ortasında, sonra da soyunma odasında müthiş bir sevinç yaşadı. Kadıköy'deki coşkuya yönetim de eşlik etti. Zaferi kutlamak için soyunma odasına inen Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur ve diğer yöneticiler de takımla beraber tezahüratlar yaptı, marşlar söyledi ve derbi galibiyetini doyasıya kutladı. Maçtan önce takıma duble prim sözü veren Başkan Özbek, burada oyunculara beklenen müjdeyi de açıkladı.

Buruk'a ayrı müjde!

Bir önceki Sivasspor deplasmanı galibiyetinin primlerini oyuncuların hesaplarına yatıran Sarı-Kırmızılı kulübün patronu, Fenerbahçe zaferi için de 10 milyon TL'lik primi müjdeledi. Bu paranın da çok kısa sürede takıma ödeneceği öğrenildi. Teknik direktör Okan Buruk'la da özel bir görüşme yapan Özbek ve Timur ikilisi, ara transferde başarılı çalıştırıcının istediği takviyelerin eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesi adına tüm çalışmaların yapıldığını dile getirdi.

Metin Karabaş