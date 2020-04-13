Galatasaray yönetiminden flaş karar! 10 milyon Euro... Başkan Mustafa Cengiz ve ekibi, şampiyonluk yürüyüşüne devam eden takımının bu süreçten en az etkilenmesi için yoğun mesai harcıyor. Bu doğrultuda yapılan çalışmalardan biri de ödemeler. Sarı-Kırmızılı yönetim, hem oyuncuların maaşları hem de diğer kulüplere ödenecek bonservis taksitleri için kaynak aramaya başladı.

Teknik heyet memnun

Cengiz ve kurmayları toplam 10 milyon Euro ödeme yapabilmek adına ciddi bir mesai harcıyor. Ay sonuna kadar bu rakamın bulunması ve hem oyunculara hem de kulüplere ödenmesi bekleniyor. Yönetimin bu duruşu teknik heyeti de bir hayli memnun etti.

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