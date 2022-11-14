Galatasaray yönetiminden flaş hamle! 7-0 sonrası harekete geçtiler

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'i 7-0 yenen Galatasaray , Dünya Kupası için verilen araya ikinci sırada girdi.

Fenerbahçe ile puan farkı 2'ye indi

Galatasaray, lider Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını da düşürmeyi başardı.









Ligin 14. haftası öncesi averajla ikinci sırada bulunan Medipol Başakşehir'i yenerek, üçüncülükten ikinci sıraya çıkan Cimbom Dünya Kupası için Süper Lig'e verilecek ara öncesinde lider Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını da 2'ye indirdi.

Yenilmezlik serisi 4 maça çıktı

Galatasaray, Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı. Ligde son yenilgisini 10. haftada deplasmanda 2-1'lik skorla Yukatel Kayserispor'a karşı yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki hafta Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Cimbom 12. haftada deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-0, 13. haftada sahasında Beşiktaş 'ı 2-1 ve son olarak 14. haftada Medipol Başakşehir'i 7-0 mağlup etti.









Galatasaray istatistiklerde zirve yaptı

Dünya Kupası arasına 7-0’lık Başakşehir zaferi ile giren sarı kırmızılılar, son 3 maçta tam 70 şut attı. Okan Buruk'un ekibi bu şutların 37’sinde isabet sağladı, kalesinde ise 28 şut (8 isabet) gördü.

Bu maçlarda 11 gol attı, 1 gol yedi. Dış sahada 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi ile 17 puan toplayan sarı kırmızılılar bu alanda da ligin en başarılı takımı.

Rakip ceza sahasında 108 kez topla buluşan ve bu periyotta 5 topu direkten dönen Galatasaray son 3 maçta rakip ağları tam 11 kez havalandırırken sadece 1 gol yedi.

Bu arada sarı kırmızılılar dış sahadaki 8 maçta 15 gol atıp, 4 gol yerken 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile 17 puan topladı ve deplasmanda 8. haftalar itibarıyla son 17 sezonun en iyi performansını sergiledi. Süper Lig tarihinde Galatasaray’ın başında çıktığı 8 deplasmanda kalesini en fazla (6) gole kapatabilen Türk teknik direktör de Okan Buruk oldu.









Farklı galibiyete özel prim

Süper Lig’in en çarpıcı galibiyetlerinden birine imza atan Galatasaray'da başkan Dursun Özbek, teknik direktör Okan Buruk ve sarı kırmızılı futbolcuları kutlamak için soyunma odasına indi. Hürriyet gazetesinin haberine göre Özbek, tek tek herkesi tebrik ettikten sonra Başakşehir galibiyeti için de ekstra prim dağıtılacağını açıkladı. 7-0’lık zaferin prim tarifesi de dev derbi zaferi ile aynı oldu. Galatasaray yönetimi, Beşiktaş derbisinde olduğu gibi takıma 250 bin Euro galibiyet primi dağıtılacağını açıkladı.







