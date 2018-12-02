Galatasaray yönetimi yemeğe katılmadı

Beşiktaş ile Galatasaray’ı karşı karşıya getiren derbi maç öncesinde Galatasaray yönetimi, Beşiktaş yönetiminin verdiği yemeğe katılmadı.

02 Aralık 2018, Pazar 20:52 Son Güncelleme:
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Galatasaray yönetimi yemeğe katılmadı

Vodafone Park’taki derbi öncesinde dostluk yemeği planlayan Beşiktaş, Galatasaray Yönetimi’ne davette bulundu. Sarı-kırmızılılar, hafta içinde Kulüpler Birliği’nin yaptığı açıklamaya tepki gösterdikleri için siyah-beyazlıların davetini kabul etmedi.

Bilindiği gibi perşembe günü de Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk; Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük ve Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu’nu yemeğe davet etmiş ancak Eşref Hamamcıoğlu, son anda yemeğe katılmayacağını açıklamıştı. 

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