Galatasaray yönetimi Sivasspor primini açıkladı

Galatasaray yönetiminden flaş karar! Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda oynanan ve Sarı-Kırmızılı takımın 2-1 kazandığı Sivasspor maçının primi belli oldu.

ÜST ÜSTE 5. GALİBİYET

Galatasaray Sivasspor'u deplasmanda yenerek bu sezon deplasmandaki 6. galibiyetini aldı. Sarı-Kırmızılı takım Süper Lig'de ise üst üste 5. galibiyetini almayı başardı. Bu sezon sadece Giresunspor ve Kayserispor'a mağlup olan Okan Buruk'un öğrencileri gelecek hafta içi ise Ankaragücü ile karşılaşacak.





BEŞİKTAŞ MAÇINDA DA PRİM VERİLMİŞTİ

Galatasaray'ın 12. haftada derbi maçta Beşiktaş 'ı 2-1 mağlup ettiği karşılaşma sonrası Sarı-Kırmızılı yönetim 5 milyon TL'lik prim sözü vermişti. Galibiyetten kısa süre sonra Dursun Özbek yönetimi 5 milyonluk primi oyuncuların hesabına yatırmıştı.

BAŞAKŞEHİR PRİMLERİ YATTI

Galatasaray Dünya Kupası arası öncesi Başakşehir'i deplasmanda 7-0'la geçmişti. Bu karşılaşma sonrası soyunma odasına giren başkan Dursun Özbek 5 milyon'un üzerinde prim sözü vermişti. Başakşehir maçında prim hakkı kazanan oyuncuların ödemeleri Sivasspor maçı öncesinde ödenmişti.









SİVAS MAÇINA DA PRİM

Galatasaray'ın Sivasspor'u 2-1 mağlup ettiği maçın ardından da Galatasaray yönetimi 5 milyonluk prim belirledi. Karşılaşma sonrası oyunculara primin Fenerbahçe derbisi öncesinde yatırılacağı belirtildi. Yönetimin Fenerbahçe derbisine de ciddi miktarda bir prim koyması bekleniyor.

Yakup Çınar