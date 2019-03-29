Galatasaray yönetimi kare kare izledi!

Galatasaray’da büyük bir fırtına koparan olağan genel kurulun yankıları devam ediyor. Başkan Mustafa Cengiz ve yönetimi mali olarak ibra edilirken, idari açıdan ibra edilmemişti. Seçim kararı almayan yönetim konuyu mahkemeye taşımıştı. Yöneticilerden Mahmut Recevik’in bir iddiası ortalığı yangın yerine çevirmişti. Recevik, ilk oylamada ibra oylarının daha çok olduğunu iddia etmiş, divan kurulundan bir üyenin de bu yöndeki sözlerini ortaya koyan bir görüntü paylaşmıştı. Divan Başkanı Metin Aslan ise yardımcısının o sırada Mahmut Recevik’in sözlerini kendisine ilettiğini söylemiş ve ayrıca yapılan üç sayımda da ibrasızlık oylarının daha fazla çıktığını belirtmişti.

SAYIM YAPILACAK

Galatasaray yönetimi şimdi ibrasızlık kararını durdurmak için, genel kurulda yapılmış bir usulsüzlük arıyor. Divan Başkanı Metin Aslan hiçbir şekilde usulsüzlük yapılmadığını söylerken, yönetim genel kurulun bütün kamera kayıtları ile başka kaynaklardan alınan görüntüleri kare kare incelemeye başladı. İbra ile ibrasızlık verenler arasında 27 kişi fark ederken görüntüler üzerinden sayım tekrar yapılacak. Yönetim aleyhine bir iddia da mevcut. İbra oyu verenler arasında üye olmayanların olduğu iddia ediliyor. Mahkeme yönetim aleyhinde bir karara alırsa Başkan Mustafa Cengiz seçim kararı alacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi