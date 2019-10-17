Galatasaray’da yönetimin Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu’nu istifaya davet etmesi, sarı-kırmızılı camiada şaşkınlık yarattı.

Hem Divan, hem de kulüp başkanlığı yapmış olan Duygun Yarsuvat, “Galatasaray Yönetim Kurulu’nun Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu’nu istifaya davet etmek gibi bir hakkı yok. Galatasaray tüzüğüne göre divan kurulu ve başkanı, Galatasaray içinde üstün bir yere sahiptir. Galatasaray içindeki sorunları, dışarıda tartışmaya başlamak, Galatasaray’ın örf, adetine terstir” dedi.

Kulübün eski başkanlarından Faruk Süren de olayı, “Tatsız bir hadise” olarak yorumladı. Süren, “Galatasaray’da meşruiyeti tartışılan bir yönetim var. Yönetim bağımsız seçilmiş divan başkanı ve yönetimine istifa çağrısında bulunuyor. Ters bir durum. Galatasaray bu aralar hem temsil bakımından hem de yönetim prensipleri bakımından zor bir dönem geçiyor. Tüzüğe uygun hareket etmek lazım. Kamuoyu önündeki tartışmalar da yersiz ve gereksiz” diye yorumladı.

Divan eski başkanlarından Semih Haznedaroğlu da, “Divan başkanı da kulüp başkanın da araları çok iyi olması lazım. Bu şekilde problemli olduğu zaman yapacakları işlere de sirayet eder. Kaybeden Galatasaray olur” ifadesini kullandı.